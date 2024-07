Esordio vincente per Sinner a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 luglio 2024) AGI - Buona la prima per Janniknel torneo di singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam cominciata oggi sui campi in erba dell'All England Club di Londra. L'altoatesino, numero 1 del mondo e primo italiano di sempre a iniziare sui prati britannici da primo favorito, ha vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 110 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3. "Bello giocare da numero uno del mondo. È una sensazione particolare, stupenda, ma in ogni partita si parte da zero a zero", è stato il commento dell'ìitaliano, ora atteso al secondo turno dal derby contro Matteo Berrettini. .