È morto Ismail Kadare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Il grande scrittore albaneseall’età di 88 anni, spegnendosi questa mattina nella sua abitazione a Tirana. Più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, membro dell'Accademia di Francia, ha dato voce all'anima antica della sua terra e ha saputo raccontare la dittatura e i momenti bui del suo Paese vissuti sulla sua pelle. Il suo ultimo libro, “Quando un dittatore chiama” (La nave di Teseo, tradotto da Cettina Caliò) uscirà in Italia a ottobre 2024 – racconta i tre minuti di una telefonata nel giugno del 1934 tra Stalin e Pasternak, per discutere dell'arresto del poeta sovietico Osip Mandelstam.era nato il 28 gennaio 1936 ad Argirocastro, la stessa città natale del dittatore comunista Enver Hoxha, e nel 1990 aveva chiesto asilo politico in Francia.