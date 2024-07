Cruciani confessa di aver avuto attrazione per un uomo poi | Vannacci mio amico fino alle due di notte sul divano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fra le pagine del Corriere della Sera, Giuseppede La Zanzara hato divotatoeuropee Robertocon cui èe con cui ha passato una serata intera svaccato sul. “? Non lo sento spesso, ma gli ho presentato il libro due volte, coi manifestanti che volevano impedirlo. A Vicenza, c’erano duecento agenti della Digos a proteggerci. Una follia. Dopo, siamo rimasti svaccati sula parlaredue di. Non ne condivido tutte le opinioni, ma ne apprezzo la libertà di pensiero. Lo ho votato, ma ero indeciso fra lui e Stefano Bandecchi. Perché mi piace? Mi piace perché è pazzo come me, anche se ha eccessi che io non ho. Io sono mite”. Giuseppeha poi portato avanti la sua battaglia contro il “politicamente corretto”.