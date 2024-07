Becky la recensione | una giovanissima Lady Vendetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) La protagonista diè una tredicenne che si trova in vacanza con il padre e la nuova compagna dell'uomo, quando un gruppo di spietati evasi mina la tranquillità della famigliola. Su Rai4 e RaiPlay. La tredicenneHopper è reduce dalla tragica scomparsa della madre, morta in seguito a una lunga malattia. Ancora incapace di superare quel profondo lutto, la ragazzina ha visto deteriorarsi progressivamente il rapporto con suo padre Jeff, il quale si sta frequentando con un'altra donna, a sua volta madre di un bambino. Il genitore spera che, la matrigna e il fratellastro possano finalmente conoscersi e appianare le loro divergenze in una vacanza nella vecchia casa sul lago di proprietà. Ma come scoprirà ben presto, quella vacanza si trasformerà in un incubo.