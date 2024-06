Volevo solo buttar giù la pancia Essere lì sarà già una vittoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Voleva perdere qualche chilo di troppo, ha iniziato a vincere le gare. E ora è pronto per andare alle Olimpiadi. "Ho iniziato a correre 12 anni fa – racconta Davide Spotti – all’età di 44 anni. A spingermi a compiere questo passo è stato lo specchio. Una mattina, in bagno, guardando i miei 100 chili, ho deciso che dovevo fare qualcosa". In realtà è andato ben oltre, visto che è riuscito a ottenere il pass per andare a Parigi. "Ce l’ho messa tutta – confessa –. E devo dire che la determinazione nell’attività sportiva non mi è mai mancata. Credo sia merito della società ciclistica, dove gareggiavo da ragazzino, che aveva puntato molto sull’aspetto motivazionale. Di fatto in un anno sono riuscito a perdere 15 chili e a cimentarmi nella prima gara.