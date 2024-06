Traffico Roma del 30-06-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sono iniziati i rientri in città e sulla via Pontina si incontrano code tra Pomezia e Castel di Decima altre cose sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido ma anche sulle autostrade A12 si sta in fila 3 Santa Marinella e Ladispoli ed ancora code tra Ponte Galeria e il raccordo sullaFiumicino attesi e poi alla barriera diEst sulla A24 per i rientri dell’Abruzzo fuori città sulla A1Napoli a seguito di un incidente si sta in coda tra Ferentino e Anagni Fiuggi versocode anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Laurentina ed Ardeatina infine la tangenziale est è stata riaperta alin precedenza chiusa per incidente tra via delle Valli e via Salaria direzione Stadio Olimpico dettagli di queste ed altre notizie sul sito