Traffico Roma del 30-06-2024 ore 10 | 30

(Di domenica 30 giugno 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ilsulle strade della capitale proseguono i festeggiamenti in onore di San Paolo ancora per oggi chiusa alper una fiera locale via Ostiense da via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco in zona Vaticano modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti per agevolare i fedeli che vorranno raggiungere la Basilica di San Pietro per assistere alle 12 alla preghiera dell’angelus e benedizione per il trasporto ferroviario nel nodo dicircolazione rallentataTermini per un inconveniente tecnico alla linea elettrica i treni potranno subire rallentamenti fino a 60 minuti limitazioni cancellazioni e variazioni di percorso maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito