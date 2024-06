Sentieri montani investiti 400mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Gal Appennino e Bonifica Renana insieme per promuovere il turismo lento. Il restauro del ponte di Castrola è solo l’ultimo atto di una collaborazione che sta dando i suoi frutti sul territorio: gli enti hanno già effettuato ripristini sui percorsi escursionistici per circa. Sei i territori interessati: Valsamoggia in località Oliveto, all’interno della Piccola Cassia e della Via dei Colli bolognesi, Sasso Marconi in località Prati di Mugnano sulla Via degli Dei, Monterenzio nei pressi della chiesa di Sassuno sul tracciato della Flaminia Minor. Nell’Alto Reno, Vergato e Gaggio Montano a Riola con l’anello del Soprassasso all’interno del percorso Linea Gotica, e Alto Reno Terme sul tracciato dell’Alta Via dei Parchi. Tiberio Rabboni, presidente Gal, rilancia: "Vogliamo continuare a sviluppare il turismo dei cammini in Appennino.