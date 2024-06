Longhi | Italia il modulo Inter non ha logica Figuracce per un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Nel commentare la disfatta dell’a EURO 2024, il noto giornalista Brunosu Twitter analizza cosa sia mancato alla selezione di Luciano Spalletti. Soffermandosi anche sule sui giocatori dell’. BANALITÀ – Brunoprova a cercare – come tutti in queste ore – i principali motivi della disfatta dell’a EURO 2024, in seguito all’imbarazzante eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera. Il giornalista esordisce così: “In queste ore ho letto un sacco di banalità intrise di insensato tifo contro. Provate a chiedervi perché l’rimedia, mentre i nostri club come l’Atalanta vincono in Europa, o, Fiorentina e Roma arrivano in finale. La risposta è semplice: ci sono stranieri che deteminano, mentre in azzurro mancano i campioni“.