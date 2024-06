Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser | il dolce momento in famiglia e l’abito principesco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo 7 anni di fidanzamentohanno coronato il loro amore con il matrimonio. La giovane coppia, infatti, si è scambiata i voti nuziali davanti ad amici e parenti in Toscana e, precisamente, nella Villa Medicea La Ferdinanda, in provincia di Prato. Nel primo video, condiviso sui social, dal giorno speciale di, traspare tutta l’emozione del. La sorella di Belen, inoltre, sembra raggiante nel suo abito daelegante e dalle linee semplici.daè semplicissimosi sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2017 e, da allora, non si sono più lasciati. L’ex gieffina, all’epoca della sua partecipazione al famoso reality show di Canale 5, era anche fidanzata con un altro volto noto della televisione italiana, Francesco Monte, e decise di lasciarlo in diretta televisiva per conoscere meglio, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello.