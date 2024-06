Il Como non sarà una semplice neopromossa | dopo Belotti vogliono chiudere anche per Varane

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Il, club dei fratelli indonesiani Hartono, è decisamente la“di lusso” della Serie A. Il loro budget al di sopradi squadre che giocano nel massimo campionato da anni potrebbe fargli raggiungere obiettivi importanti.aver chiuso l’acquisto di Andrea, ora stanno puntando a Raphael, svincolatol’esperienza al Mster United., ilvuoleperIl difensore francese è stato in Italia in queste ore per parlare con la dirigenza del club e il tecnico Fabregas. Rmc Sport scrive: Il campione del mondo 2018, all’età di 31 anni, potrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Oggi ha raggiuntocon i suoi entourage per parlare con il club lombardo.studierà poi bene l’offerta del club neopromosso prima di prendere una decisione.