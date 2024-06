Formula E Libere 1 Portland | Nato leader su Andretti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) La magia della categoria elettrica si è finalmente palesata nuovamente nell’universo delle quattro ruote. LaE ha mandato in scena le1 daportando già qualche piccolo dettaglio su quello che saranno le due gare di questo weekend. Il primo miglior tempo è stato staccato da NormandiGlobal che è riuscito a posizionare la sua vettura davanti a tutte le altre. Il francese è riuscito a respingere le unghie aguzze dei due felini: la Jaguar ha completato il podio inziale con Mitch Evans e Nick Cassidy. Quarto posto per Antonio Felix Da Costa su Porsche, mentre al quinto posto si è posizioNick De Vries su Mahindra Racing. Buona prova per Lucas Di Grassi su ABT Cupra (sesto), mentre Pascal Wehrlein è solo settimo.