Buoni Fruttiferi Postali Poste Italiane dovrà risarcire gli italiani | decisione della Legge

(Di sabato 29 giugno 2024)costretta amigliaia di titolari di: ecco tutti gli importi in ballo. Violazione dell’obbligo informativo e causalità tra l’omissione e la perdita per inutile decorso del termine di scadenza del buono. Queste le ragioni ufficiali del risarcimento a cui è stata condannata. Una buona notizia per i tanti titolari dei famosi, tra gli strumenti di risparmio più apprezzati dagliè stata c condannata per aver violato gli obblighi di informazione e trasparenza. (Cityrumors.it)Con una recente sentenzaè stata sanzionata per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, e condannata al risarcimento dei danni per il mancato rimborso di un Buono Fruttifero prescritto, danni liquidati in misura pari al capitale investito, oltre alle maggiorazioni come previste dal titolo e agli interessi sulla somma anno per anno, rivalutati a decorrere dalla scadenza del buono fino al saldo.