Arrampicata sportiva tutti gli italiani eliminati in semifinale nel lead in Coppa del Mondo a Innsbruck

(Di sabato 29 giugno 2024) Nulla da fare per glirimasti in corsa nelnelladel2024 di(Austria).gli azzurri, sia al maschile che al femminile, sono stati infattiin. Stefano Ghisolfi non è andato oltre la quattordicesima posizione con un totale di 42 punti, 41 punti raccolti invece per Giovanni Placci che ha concluso in quindicesima piazza. Più indietro Filip Schenk, che si è piazzato diciottesimo con un complessivo di 36+. Per primo alla finale si è qualificato l’austriaco Jakob Schubert con ben 49+. Non passano il taglio neanche le due azzurre impegnate al femminile: l’olimpica Laura Rogora si è piazzata quindicesima incon 31 punti, mentre Ilaria Scolaris ha concluso in ventiseiesima e ultima posizione a 25 punti.