AEW | Spese enormi per i wrestler superati i 100 milioni ecco il confronto con la WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 29 giugno 2024) Secondo il Wrestling Observer Newsletter, la AEW sta investendo cifre considerevoli nel suo roster, con una spesa che supera i 104di dollari all’anno. Questa strategia è allo stesso tempo la forza e la debolezza della compagnia, che spende cifre paragonabili a quelle della WWE pur godendo di revenue ancora nettamente inferiori. L’Investimento della AEW suiLa AEW impiega circa 170, arbitri e manager, il che significa che lo stipendio medio per questi performer supera i 615.000 dollari all’anno. Nonostante non tutti guadagnino la stessa cifra, con i nomi di spicco che percepiscono salari più elevati, queste cifre non sono trascurabili. Inoltre, vantaggi come l’accesso a un jet privato, menzionati pubblicamente da talenti come Mercedes Mone, contribuiscono a incrementare i costi.