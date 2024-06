Osce delegazione parlamentare italiana all’Assemblea annuale a Bucarest

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 28 giugno 2024) Vincenzo AmendolaROMA – La, guidata dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega) e composta dai deputati Vincenzo Amendola (PD), Fabrizio Comba (FDI), Mauro Del Barba (IV-C-RE), Emanuele Loperfido (FDI), Federica Onori (AZ-PER-RE), Catia Polidori (FI) e dai senatori Alessandro Alfieri (PD), Renato Ancorotti (FDI), Gianluca Cantalamessa (Lega), Susanna Donatella Campione (FDI), Giuseppe De Cristofaro (Misto) e Anna Bilotti (M5S), partecipa alla 31esima Sessionedell’Assemblea, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che inizia sabato 29 giugno a, in Romania. I lavori termineranno mercoledì 3 luglio. Tema degli incontri, articolati secondo riunioni in plenaria e nelle singole Commissioni, sarà “Il ruolo dell’nell’attuale architettura di sicurezza: una prospettiva”.