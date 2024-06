Duello Trump-Biden l’analista Petricone | Imbarazzante il presidente ora è lui a dover fare un passo indietro…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 28 giugno 2024) A Citityrumors.it si è discusso insieme al professore geopolitico, sociologo dei fenomeni politici e giuridici dell’Università Lumsa del confronto tra i due candidati alla Casa Bianca Tanto atteso e tanta delusione, soprattutto tra i democratici. Inaspettato,e anche tanta preoccupazione per chi sostiene Joee un confronto con Donald, completamente e totalmente perso. Secondo i media americani, ma anche quelli stranieri. Una figura pessima da parte delamericano che, forse, nessuno si aspettava che potesse essere in queste condizioni. “Le aspettative per essere la prima volta traerano molto elevate, ma quello che è successo ci ha lasciato un po’ delusi perché in realtà, vedendo tutto in diretta, si è dimostrato che le voci che giravano dopo l’ultimo G7, ovvero la stanchezza e una certa difficoltà da parte di, con proporsi anche con una certa elasticità alle risposte dei giornalisti, sono confermate“, il parere del professor Francesco Nicola Mariaanalista geopolitico, sociologo dei fenomeni politici e giuridici dell’Università Lumsa.