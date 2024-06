WWE | In programma un Cody Rhodes vs AJ Styles II? I due si affrontano ancora durante i live event…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il finto ritiro di Smackdown (che ha portato il Phenomenal One ad assaltare l’American Nightmare),ed AJstanno continuando ad affrontarsi, alimentando il loro feud,event WWE, come accaduto nell’ultimo spettacolo di Birmingham (Alabama) andato in scena nella notte. Quest’incontro (e non solo) potrebbe essere l’indizio di un nuovo capitolo della rivalità tra i due, che potrebbe culminare in Scozia per Clash at the Castle, prossimo premiumevent inil 15 di questo mese. Ecco qui di seguito, invece, tutti i risultati della notte: WWE World Tag Team Championship Match: The Awesome Truth sconfiggono Finn Balor & JD McDonagh. WWE Intercontinental Championship Match: Sami Zayn batte Chad Gable e Bronson Reed.