Wuthering Waves | Come funziona il sistema Gatcha

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 3 giugno 2024) Se sei nuovo al gioco o desideri approfondire le tue conoscenze suottenere i migliori personaggi e oggetti, sei nel posto giusto. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per massimizzare le tue possibilità di successo neldi estrazione di. Forse potrebbe interessarvi anche la nostra Guida diper principianti!Estrarre inIl primo passo per partecipare aldi gacha diè raggiungere un punto specifico nella storia del gioco. Dopo aver completato alcune missioni iniziali, sbloccherai ildi Convocazione/Summon. Questo avviene quando incontri Baizhi nel laboratorio di ricerca. Banner della Convocazione per Principianti Una volta sbloccato ildi Convocazione, avrai accesso al Banner della Convocazione per Principianti.