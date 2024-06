Sono stato al comizio Salvini-Vannacci Erano decimati!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)alelettorale diche si è tenuto il primo giugno in piazza Duomo, angolo c.so Vittorio Emanuele II. Hanno fatto bene a tenere questo comiziaccio in un angolo e non in piazza Duomo, perchéveramente quattro gatti spelacchiati e in piazza si sarebbe palesata la scarsità di partecipazione. Nel mio video c’è solo un’intervista perché avvicinandomi a queste persone mistranamente commosso (va detto anche che il microfono del mio amico non funzionava benissimo), ho provato una sorta di tenerezza verso di loro, quindi mi è mancato il coraggio di chiamare questo film “Film horror”, come era nelle mie intenzioni. Ho optato per intitolarlo “!”. Perché? Perché il, generalissimo del nulla, Rambo de noantri, si è presentato facendo un discorso strampalato e ammiccante al fascismo, infarcendolo di riferimenti alla Decima Mas, la famosa flottiglia militare della Repubblica Sociale, che tristezza tragicomica! Li hanno stipati tutti a fianco del Duomo, pochissimi, anche se sbandieranti e urlanti.