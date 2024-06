Simest dal 18 giugno nuovo indennizzo per le imprese colpite dall’alluvione in Toscana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024), la Società del Gruppo Cdp che sostiene l’internazionalizzazione delleitaliane – comunica che, a partire dal 18alle ore 9, sarà attiva una nuova misura a valere sui Ristori da 300 milioni di euro destinati alledellae territori limitrofi danneggiatedello scorso novembre. La nuova misura è volta a concedere indennizzi per le perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell’attività calcolata per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento alluvionale nel territorio in cui è localizzata l’impresa. Tale nuova misura sarà accessibile sul portale dia partire dal prossimo 18e sarà estesa a tutte leesportatrici (con eccezione di quelle operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) – con un fatturato estero minimo del 3% – e a tutte lecon un fatturato realizzato per almeno il 10% del totale verso una o piùesportatrici.