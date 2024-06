Santa Marinella un promettente avvio della stagione balneare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – “Lalungo il litorale diSevera sta avendo inizio nelle migliori condizioni possibili” – lo afferma in una nota il sindaco Pietro Tidei. “Tutte le strutture e tutti gli operatori del settore, possono svolgere tranquillamente le loro attività, contrariamente a quanto sta accadendo in molte località costiere d’Italia, che sono nel completo caos con stabilimenti balneari chiusi perché le concessioni sono scadute e con una totale assenza di servizi per i turisti e i bagnanti. Di conseguenza e le cronache recenti ne stanno dando ampia diffusione, in moltissimi comuni tutto l’indotto economico legato alla fruizione del mare e delle spiagge è fermo si stanno perdendo posti di lavoro oltre all’invitabile danno di immagine .