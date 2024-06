Re Carlo è guerra con il fratello Andrea che non vuole sloggiare dalla Loggia Reale

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 3 giugno 2024) La lotta oltre il cancro Come se la lotta contro il cancro non bastasse, il reIII si ritrova ora in conflitto con suo, il principe. Da mesi circolano notizie secondo cui il monarca vorrebbe sfrattare il principedi Windsor, una grande residenza di trenta stanze in cui abita da circa vent’anni. Tensioni finanziarie e problemi di manutenzione Il nocciolo della questione risiede negli enormi costi di manutenzione della Royal Lodge, stimati in circa 400.000 sterline all’anno. Secondo la stampa britannica la residenza sarebbe in degrado, come testimoniano evidenti cedimenti dell’intonaco esterno. Nonostante gli obblighi contrattuali per la ristrutturazione, il principenon ha compiuto alcuno sforzo in tal senso.