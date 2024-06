Poliziotta morta in servizio Fusignano omaggia Missiroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mancavano pochi minuti alla mezzanotte del 16 settembre 2017, quando una Volante della Questura di Ravenna - condotta dall’agente Pietro Pezzi e al cui fianco sedeva il sostituto commissario Nicoletta- stava dirigendosi a Lido Adriano per sedare una rissa scoppiata in un campeggio. Giunta circa all’altezza dell’intersezione tra viale Manzoni e via Dei Campeggi, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, la vettura uscì di strada, schiantandosi contro un albero e non lasciando purtroppo scampo ai due occupanti. Nicoletta aveva 53 anni e viveva a, mentre Pietro, che risiedeva a Godo di Russi, una decina di giorni avrebbe compiuto 30 anni. Un episodio che destò enorme impressione e che, a distanza di poco meno di sette anni, ha visto l’amministrazione comunale diintitolare a Nicolettail largo situato di fronte alle palestre comunali ed al palazzetto dello sport.