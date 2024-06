Piccola guida su come comportarsi quando bisogna fare delle condoglianze

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Doverlea qualcuno è un momento difficilissimo, che non si augura a nessuno. Ma se capita, ci si può trovare a non sapere cosa dire o. E molto spesso non si sa cosa sarebbe meglio evitare di dire. La tradizione vuole che si mandi un telegramma, ma se invece si vuole inviare un messaggio nell’immediato, Whatsapp potrebbe essere il modo più veloce. In quel caso, meglio un vocale? Se non si vuole telefonare rischiando di disturbare. I sentimenti del lutto: ladell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Messaggio difar sentire la propria vicinanza Forse desueto, probabilmente poco pratico, peròuna persona viene a mancare il telegramma diè il primo modo per far sentire la propria vicinanza.