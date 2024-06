Ortottica d’eccellenza | Gli Ortottisti di Italia riuniti a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Prevenzione e riabilitazione visiva, ricerca e docenza, dirigenza e sviluppo di carriera all’interno del SSN con uno sguardo alla situazione europea sono i temi dell’evento "”, che si è tenuto oggi a. Organizzato dalla Commissione di albo nazionale deglidella FNO TSRM e PSTRP, in collaborazione con l’Associazione tecnico scientifica deglini (AIOrAO). Il convegno ha offerto non solo spunti di riflessione e approfondimento sulla salute visiva, ma è stata anche un'occasione unica per fornire ai presenti le migliori pratiche cliniche, portando alla loro attenzioni le migliori esperienze del settore. Un evento in cui sono stati accesi i riflettori sul diverse iniziative da mettere a sistema nell’interesse delle persone, della salute pubblica e in termini di razionalizzazione della spesa pubblica.