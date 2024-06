Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci racontano il loro amore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ospiti del podcast Mamma Dilettante 3Disono gli ospiti della nuova puntata di Mamma Dilettante 3, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast – disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. I due hanno parlato anche dell’incontro con Jennifer Lopez Diha detto: “Eravamo in viaggio di nozze, mi scrive Olivier Rousteing, che è il designer di Balmain, che era un mio amico, e mi fa “faccio la festa dei 30 anni, dopo domani a Los Angeles”. E io ci sono andato da solo, ed eravamo in viaggio di nozze noi” Poi la: “Perché eravamo via da un mese, io volevo tornare a casa” Diha aggiunto: “Per farti capire che bel rapporto che c’era e che c’è tutt’oggi.