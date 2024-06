I radicali di Bonino stanno con Renzi i fuoriusciti con Calenda oppure con nessuno dei due

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 3 giugno 2024) A queste elezioni europee, non c’è una vera e propria lista radicale e i dirigenti ed ex dirigenti dei vari soggetti della cosiddetta “galassia” – definizione che lo stesso Pannella aveva dato all’insieme di sigle e campagne raccolte attorno alla sua leadership – hanno fatto le scelte più varie, ora all’insegna dell’impegno, ora del disimpegno. Non c’è dubbio sul connotato fortemente radicale di Stati Uniti d’Europa, con le candidature di Emma, Rita Bernardini, Marco Taradash e dell’ex presidente dell’Unione delle camere penali, Giandomenico Caiazza e l’adesione, tra le forze promotrici, dell’organizzazione denominataitaliani. Il Partito radicale, quello in diretta continuità storica e giuridica con il partito rifondato da Pannella e dai giovani della sinistra liberale nel 1963, non ha espresso candidature, ma con il segretario Maurizio Turco e la tesoriera Irene Testa sostiene ufficialmente la lista di Forza Italia, sulla base di un accordo sulle riforme in materia di giustizia.