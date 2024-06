Golf Canadian Open 2024 | primo trionfo sul PGA Tour per MacIntyre quarto McIlroy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Robertsi sblocca e trionfa per la prima volta nel PGA, aggiudicandosi l’edizionedel. Lo scozzese con un totale di 264 (-16) supera al fotofinish lo statunitense Ben Griffin, secondo con 265 (-15), mentre sul terzo gradino del podio è salito il francese Victor Perez con un totale di 266 (-14). Si deve accontentare della quarta posizione il nordirlandese numero tre del ranking mondiale Rory, vincitore due volte sul DP Worldcon unanche all’d’Italia, con questo risultato entra tra i primi 40 della classifica e si assicura un posto nel field dello US, in programma dal 13 al 16 giugno prossimi a Pinehurst, nel North Carolina.sul PGAperSportFace.