Cagliari paziente in fin di vita | vola a Bergamo per l’operazione col Falcon dell’Aeronautica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una donna di 69 anni, ricoverata nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale, in Sardegna, e bisognosa di cure specialistiche urgenti, è stata trasportata nel pomeriggio di lunedì aa bordo di un50Militare, per il successivo ricovero nell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un volo salva-reso necessario a causa delle gravi condizioni della. Laha potuto raggiungere la struttura ospedaliera bergamasca in tempi brevi grazie all’equipaggio e al velivolo50 del 31/mo Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24 il supporto a favore di cittadini in difficoltà. .