Benedict Cumberbatch svela il senso profondo di Eric una serie che racconta il disordine dell' essere umano

(Di lunedì 3 giugno 2024) -Il seguente articolo contiene numerosi spoiler sutv Netflix in linea dal 30 maggio - È il 1985 e la città di New York è piena di sporcizia e sudiciume., nuovatv Netflix,** **è ambientata nella Grande Mela di Travis Bickle, il taxista di Taxi Driver: il crimine e la corruzione dilagano, i condomini di lusso svettano sui campi sgangherati dei senzatetto e il vapore fuoriesce dai tombini come un cadavere gonfio che esala gas. Tuttavia, s'intravede una luce nell'oscurità. Il programma mattutino Good Day Sunshine, essenzialmente una specie di Sesame Street senza Elmo, offre speranza ai bambinia città: un raro tocco di colore in un paesaggio sconsolante, in onda all'ora dei cereali. Il suo creatore è Vincent Anderson, un uomo tormentato che ha dato qualcosa di buono al mondo, interpretato dacon accenni al Joker di Joaquin Phoenix.