Antonio Conte domani alla Filmauro con De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 3 giugno 2024)è atteso a Roma per incontrare Aurelio Dee definire gli ultimi dettagli del contratto come nuovo allenatore del Napoli. La notizia che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando sembra essere finalmente arrivata:è pronto a diventare il nuovo allenatore della squadra partenopea. Il tecnico salentino è atteso a Roma, nella sede della, la società di produzione cinematografica di proprietà del presidente del Napoli, Aurelio Depronto per panchina del Napoli La trattativa trae il Napoli sembra essere giunta alle fasi conclusive. Secondo quanto riportato da Arenapoli, il tecnico salentino è atteso nella giornata dia Roma, dove ha prenotato un lussuoso albergo a poca distanza dsede della, la società di produzione cinematografica di proprietà del presidente del Napoli, Aurelio De