Annette Bening | La mia missione è essere felice L’intervista di Amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) «Prima o poi l’Oscar arriverà, intanto pensa a». Questo il motto di, 65 anni, più di 50 ruoli tra cinema e tv, numerosi premi (Bafta, Golden Globe, tra gli altri), una nomination all’Emmy televisivo e cinque candidature all’Oscar. L’ultima per Nyad – Oltre l’oceano, la storia (in onda su Netflix) della nuotatrice Diana Nyad che, a 64 anni, è stata la prima a compiere 177 km di traversata da Cuba alla Florida, senza gabbia di protezione anti-squalo. «Sì, non ho ancora vinto un Oscar!», esclama sorridendo, «ma mio padre, morto a 97 anni, pace all’anima sua, mi ha insegnato a prendere la vita con filosofia. Mi diceva sempre: “Don’t worry, be happy”.