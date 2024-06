Un campus per le vittime di violenza nel nome di Yana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) L’associazione Y.A.N.A. You Are Not Alone Odv annuncia l’avvio del “ProgettoCamp”: “Un’iniziativa innovativa e di grande impatto sociale, destinata a supportare le persone che hanno subito”, spiegano dall’associazione nata dopo la scomparsa della 23enneMalaiko, originaria di Romano di Lombardia e uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan nel gennaio del 2023. “Questo progetto è stato reso possibile grazie all’importante contributo di ‘Marini Travel’ di Cassano D’Adda e del ‘Family Hotel Ciccio’ di Misano Adriatico, due realtà che hanno dimostrato un impegno straordinario nel sostenere la nostra causa”. Un progetto “concepito per offrire un ambiente sicuro e accogliente, dove ledipossono trovare sostegno, solidarietà e risorse per ricostruire la propria vita”.