Lamezia International Film Fest | poster ufficiale e primi ospiti

(Di domenica 2 giugno 2024): “We’re not in Kansas, anymore”, lo diceva Judy Garland nel 1939. Ed è proprio a lei che si ispira ildi quest’anno.: quali sono i contenuti? Con Esordi d’Autore, che continua ad esplorare gli inizi dei più grandi artisti di cinema; torna con Colpo d’Occhio (apri gli occhi), il concorso internazionale che si apre per la prima volta anche ai lungometraggi inediti e non ancora distribuiti in sala, per continuare a dare uno sguardo nel mondo attraverso il buco della serratura che è in fondo ogni macchina da presa. Iannunciati sono in rigoroso ordine alfabetico: Asia Argento, Giulio Base, Claudio Bisio, Marco Morgan Castoldi, Claudia Kovacs, Mandrake.