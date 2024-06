La città sbarca a New York Comitato Medioetruria | un video in Times Square

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Le immagini di Arezzo, uno scatto della Giostra del Saracino, Piazza Grande. Ecco cosa hanno visto le migliaia di persone, turisti e newesi, che ieri alle 13 (le 19 ora italiana) sono transitati in, una delle piazze più iconiche di New. Qui ieri pomeriggio è stato proiettato su uno dei maxischermi pubblicitari presenti in questa piazza un breve filmato, una clip di 15 secondi, su Arezzo. Uno spazio pubblicitario acquistato dalSava, quello per l’alta velocità, che da tempo si batte affinchè la realizzazione della stazione avvenga a Rigutino. "Si tratta di iniziative di sensibilizzazione - spiega Domenico Alberti - in questo modo ilSava vuole far capire qual è la reale capacità di Arezzo, le sue potenzialità in termini di presenze turistiche, legate appunto ai trasporti".