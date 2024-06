Il destino dell’Indo Pacifico dipende dal rapporto Cina-Russia-India Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) L’establishment della difesa inlancia un allarme che diventa ogni giorno più forte. L’non può più ignorare la bonomia russo-cinese. Il ministrono degli Affari esteri, S. Jaishankar, ha difeso il partenariatoritenendolo non influenzato dalla ritrovata “amicizia senza limiti” tra. Il 24 maggio, Swasti Rao, Associate Fellow presso l’Institute of Defense Studies and Analysis (IDSA), un think tank del ministero della Difesano, ha pubblicato un editoriale chiedendo un de-risking dell’dalla. Questa è stata una prima voce istituzionale contro Mosca e Rao è stata attaccata sui social media da ex-diplomatici e personaggi di pesoni. Ciò ha anche portato alla luce l’influenza che il Cremlino continua a esercitare a Delhi.