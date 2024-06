Champions al Real Ancelotti | Sembra un sogno

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2024) IlMadrid soffre ma batte 2-0 il Borussia Dortmund e vince la sua 15esimaLeague. Record anche peral quinto trionfo da allenatore nella competizione (e settimo personale). Meglio i tedeschi nel primo tempo. Courtois è stato determinante e fortunato: grande uscita su Adeyemi, palo di Fullkrug (in sospetto fuorigioco), parate su Adeyemi e Sabitzer. Bellingham spaesato, Kroos isolato e persino impreciso, Camavinga superato, difesa sotto pressione. E qualche dubbio sull`arbitro che ha ammonito Schlotterbeck e Sabitzer per proteste giustificate.Nerlla ripresa il Madrid ha fatto più che nei primi 49 minuti: gran punizione di Kroos che Kobel manda in angolo, e dalla bandierina arriva un cross che Carvajal manda centimetri sopra la traversa.