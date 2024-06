Cane cade nel dirupo Salvato dagli agenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Stava passeggiando con la sua padrona in Costa dell’Arnella quando è scivolato in un. È servito l’intervento della squadra anticendio della Polizia Civile ieri mattina per soccorrere uncaduto in uncon un dislivello di circa 8 metri. Un salvataggio in piena regola, dopo che la proprietaria dell’animale, una turista danese di 48 anni, aveva chiesto aiuto alla centrale operativa interforze. Una volta sul posto, glidell’antincendio, muniti di scala a ganci e corde, sono scesi neltra la fitta vegetazione e hanno localizzato il Labrador in difficoltà. Glisi sono subito accertati delle condizioni delche, per fortuna, nella caduta non si era ferito. Lo hanno così imbragato e riportato in cima alla rupe, dalla proprietaria.