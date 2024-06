Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Abel Svela Di Avere Una Moglie Segreta!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 2 giugno 2024)Laè costretto a lasciare il palazzo dopo aver confessato la sua complicità con Jimena. Si scopre inoltre che il medico è già sposato! Laprosegue e, nel corso delledella soap opera, il destino del medicoarriverà ad una svolta. Il medico infatti confesserà i suoi segreti e, tra le altre cose, rivelerà anche di essere un uomo sposato. Quindi dovrà dire addio per sempre a Jana.Lacacciato dal palazzo! Nel corso dellede La, le menzogne die di Jimena sono destinate a venire alla luce, provocando il caos. Infatti, èa decidere di confessare per la prima volta a Manuel, dopo il ritorno di Jimena a La, che la donna non è mai stata incinta.