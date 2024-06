Affari Tuoi svelato il futuro di Amadeus | con quale programma sfiderà i pacchi di Rai Uno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)ha salutato il pubblico e lo studio di, concludendo ufficialmente la sua avventura in Rai. Durante l'ultima puntata di ieri, vista da 4.579.000 spettatori pari al 25.3%, il noto conduttore ha espressamente ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo del. "Ringrazio ogni persona presente in questo studio", ha detto, e rivolgendosi ai telespettatori ha aggiunto: "Grazie a tutti voi, vi vogliamo bene". Si chiude, dunque, un capitolo della vita artistica dima è pronto a ripartire subito. Da settembre il conduttore dei record debutterà su Nove con il'Identity', il format noto in Italia come 'I soliti ignotì. Ad annunciare il trasloco anche del format di Banijay è Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Sud Europa del gruppo Warner Bros che, in un'intervista a Repubblica afferma: "L'arrivo dinon è importante, è molto di più.