Svelato il film in cui Giancarlo Esposito debutterà nel MCU

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 1 giugno 2024) È statoil titolo delMCU nel quale: si tratta del prossimo progetto di Captain America, intitolato Brave New Worldsta per debuttare nel MCU e a quanto pare l’esordio della star di Breaking Bad e The Mandalorian nella saga dei Marvel Studios avverrà molto prima del previsto, almeno stando all’ultima indiscrezione appena emersa dagli insider del settore. Secondo il noto portale Murphy’s Multiverse, infatti,nel MCU in Captain America: Brave New World, il primodei Marvel Studios del 2025 in uscita il 14 febbraio prossimo. Il sito, che in passato ha saputo mettere a segno diversi scoop sul Marvel Cinematic Universe grazie alle sue numerosi e solitamente affidabili fonti, ci ricorda che gran parte delcon Anthony Mackie e Harrison Ford è stato girato nel 2023 prima che gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA interrompessero la produzione, e fa sapere che il misterioso personaggio diè stato aggiunto dopo la revisione totale delcommissionata allo scrittore Matthew Orton, che ha riscritto numerose scene che sono state realizzate durante le recenti sessioni di riprese aggiuntive.