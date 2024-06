Primo sguardo allo stand-in di Giancarlo Esposito nel MCU e nuovi dettagli sul personaggio – SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)-in dinel MCU esul(The Boys, The Mandalorian) ha recentemente confermato di essere entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe – anche se non nel ruolo del Professor X – e dara le speculazioni si sono scatenate. Ora è stato condiviso online unalla controfigura dell’attore e abbiamo anche alcunisul suodi “agente antagonista del caos”. Ora abbiamo la conferma chefarà effettivamente il suo debutto nel MCU in Captain America: Brave New World, che ha recentemente iniziato un altro ciclo di riprese. Grazie ad Atlanta Filming, abbiamo una foto del set che ritrae la sua controfigura in tenuta tattica.