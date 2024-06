Pittura danza e musica Artisti da tutto il mondo coloreranno la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Sbarca per la prima volta inl’iniziativa "Amazing day", tre giorni dedicati alla street art conprovenienti da diverse parti del. Un evento di respiro internazionale che celebra la cultura hip hop avverrà attraverso workshop, performance e contest frache si fonderanno tra loro per dare vita a un vero momento di confronto, di condivisione, di crescita e di scambio culturale reciproco. La manifestazione, giunta alla 17esima edizione, è stata ideata da Mr. Wany, artista italiano di fama internazionale. Nel corso della tre giorni - cominciata ieri e che terminerà domani, si raduneranno sotto lo stesso cielo attività di street art, writing, art performance, dance, music, contest, talk e proiezioni video in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con grandiinternazionali visivi e tanti nomi del panorama hip hople italiano, come Inoki ed Ensi che concluderanno il concerto di questa sera, e ila titolo gratuito per il pubblico anche grazie al patrocinio del Comune.