Napoli i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo agitano l' ambiente Fatta per Conte in panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 - Dopo un'annata così negativa da cadere quasi nell'anonimato, ilsi sta riprendendo i riflettori diventando la squadra più attiva in questa fase che, tecnicamente, attiene ancora alla stagione in corso. Insomma, nel capoluogo campano c'è voglia di girare immediatamente pagina al contrario di un anno fa, quando la festa scudetto è stata goduta davvero fino in fondo. Stavolta da festeggiare c'è ben poco, con l'eccezione che sembra rappresentata dall'imminente sbarco indi Antonio, l'unico nome di quelli liberi su piazza capace di riaccendere l'entusiasmo di un'intera piazza, ovviamente in attesa dei riscontri del campo. Per il tecnico salentino pare ormai tutto fatto sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2027 da 6,5 milioni di parte fissa più bonus legati sia alla qualificazione alla Champions League sia allo scudetto.