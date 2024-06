Inter si riparte da un triangolo di rinnovi 2024 diverso dal 2021

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ripartirà da luglio in preparazione con undi. Le certezze adesso ci sono, ilè tremendamenterispetto al. DIFFERENZE – A maggio dell’vinceva il suo diciannovesimo Scudetto, però si preparava a dare l’addio ad Antonio Conte e non solo. Salutò Achraf Hakimi, ma quell’estate fu quella dei saluti anche di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. In pochi mesi è stato distrutto il trionfo e si è ripartiti da zero. Completamente da zero, a partire dall’allenatore preso dalla Lazio e che non aveva mai vinto un campionato. I problemi di Steven Zhang furono decisivi nel downgrade radicale vissuto dal club nerazzurro., unradioso! ADESSO – Oggi la situazione è completamente diversa. Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere, rinnoverà fino al 2029 arrivando a guadagnare 9 milioni di euro più bonus.