Holy Spider | la vera storia di Saeed Hanaei

(Di sabato 1 giugno 2024): ladiAl Festival di Cannes 2022 suscitò particolare scandalo il film iraniano, diretto da Ali Abbasi (regista anche di Border – Creature di confine e del recente The Apprentice). Il film, basato su una, narra del serial killerdella città iraniana di Mashhad e nel lungometraggio il regista ricorre frequentemente all’uso di violenza e scene esplicite per scioccare e far riflettere sulla brutalità di un episodio come quello che vede protagonista, purtroppo tutt’altro che isolato. Secondo il regista, però, il film non vuole essere una ricostruzione accurata degli omicidi (il personaggio interpretato da Zahra Amir Ebrahimi è composito e in buona parte fittizio), né aspira volutamente a creare controversie.