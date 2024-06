Ex Conad di Pinarella ecco il centro di comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Dopo lunghi mesi di lavori e il coinvolgimento della, sono terminati i lavori all’exdi". Questo è l’annuncio dell’assessore al Welfare, Bianca Maria Manzi, che precisa: "Mancano solo gli allestimenti e gli arredi che arriveranno dopo la metà di giugno. I lavori sono stati a carico degli ex proprietari mentre gli arredi deldi, per un valore di 30.000 euro, sono stati comprati dal Comune. Lo spazio sarà attrezzato dal Comune anche dal punto di vista tecnologico. È già stata attivata la linea wi-fi". Il Comune di Cervia è proprietario dell’immobile dell’exdiin via Platone e l’atto era stato firmato il 23 aprile 2021 conche cedeva il locale al comune. Un’operazione a costo zero, quella sull’ex sede del supermercato, che è il risultato di un accordo stipulato fra l’Amministrazione e, con una permuta del valore di 1.