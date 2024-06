Beautiful anticipazioni dal 2 all' 8 giugno 2024 | Katie fa una scioccante scoperta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 1 giugno 2024)Logan farà unasconvolgente a, come segnalano ledal 2 all'8. La donna, intanto, si recherà da Steffy e le chiederà di confessarle in che modo Bill la stia ricattando. La giovane Forrester sarà molto in difficoltà e sarà la stessa Taylor a fornire alla sorella di Brooke le spiegazioni che sta cercando. La donna, infatti, rivelerà ache Spencer ha in pugno Steffy e Finn in quanto, molto tempo prima, lei gli ha sparato e ora lui ricatta i due coniugi affinché non testimonino contro Sheila., di fronte a quella confessione inaspettata, rimarrà scioccata e solleciterà Taylor a fornirle i dettagli del suo terribile gesto. Poco dopo, Deacon, dopo essere diventato proprietario de “Il Giardino”, condividerà con Hope e Brooke i suoi progetti per valorizzare la sua attività, mentre Sheila continuerà a manipolare Bill, ridimensionando con lui i rapporti intercorsi tra lui, Brooke e