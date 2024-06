Bankitalia | Gori Pd ' diamo retta a Panetta servono più migranti bene integrati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Da qui al 2040 mancheranno in Italia 5.4 milioni di lavoratori - scrive il Governatore della Banca d'Italia Fabio- e questo crollo demografico si tradurrà in un calo del Pil del 13%. Ovvero, saremo in meno e saremo più poveri". Lo scrive sui social Giorgio, del Pd. "Ora il 2040 è tra 16 anni, per cui non rispondete che bisogna incentivare la natalità. Certo che bisogna incentivare la natalità, ma non basta.più, urgentemente, più di quanti ne preveda l'Istat, e serve che siano. Non lo dico io, lo dice, proviamo a dargli?", aggiunge. .